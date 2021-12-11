悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 置業家居 2021/12/11 分享： 澳洲悉尼為港人移民的熱門落腳點，當中麥覺理園為其第二大的中央商務區，各類大企業雲集之餘，亦為著名學府麥格理大學所在，吸引不少中產及大學生進駐該區。是次為大家帶來現樓項目NEUE Macquarie ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 2021/12/04 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 2021/11/27 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 2021/11/20 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 2021/11/13 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 2021/11/06 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 澳洲 悉尼 海外物業 中原地產 移民 澳元