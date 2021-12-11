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悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐

置業家居 2021/12/11

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澳洲悉尼為港人移民的熱門落腳點，當中麥覺理園為其第二大的中央商務區，各類大企業雲集之餘，亦為著名學府麥格理大學所在，吸引不少中產及大學生進駐該區。是次為大家帶來現樓項目NEUE Macquarie

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欄名 : 海外置業

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