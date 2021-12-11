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TREE松木聖誕樹 配搭靈活

置業家居 2021/12/11

分享：

TREE推出多款不同質料、素材的聖誕樹，這款可組裝的松木聖誕樹最受注目，備有四種大小選擇，由FSC認證的松木所製，比傳統松樹更耐用。安裝後每件木條皆可自由轉動，配合個人化設計，讓你發揮創意，如自由上色

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欄名 : 家居頭條

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