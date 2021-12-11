Marks & Spencer聖誕限定發光蠟燭受歡迎

英國馬莎Marks & Spencer（M&S）今年聖誕以英倫風為主題，當中發光蠟燭備受矚目，推出聖誕特別版胡桃夾子及排屋圖案，點亮後更令玻璃瓶上的圖案顯露出來，無論送禮，還是自用都十分適合。另外備有

...