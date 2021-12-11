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聖誕家品合集 輕鬆打造節日氛圍

置業家居 2021/12/11

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踏進12月，又來到香港人最期待的聖誕節，要有節日氣氛，不一定要出外影商場裝置、燈飾，也可以購買具聖誕氣氛的家品，花少少心思布置家居，親手為佳節升溫。

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欄名 : 家居頭條

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