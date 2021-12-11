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Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫

置業家居 2021/12/11

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【特別推介】擁有埃及血統、標誌性風格的當代設計人物Karim Rashid，最近為意大利牆紙品牌TAPLAB Wall Covering，創作了全新系列Dature。他以近乎熒光的鮮豔色調，還有不斷重

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欄名 : 新材有道

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