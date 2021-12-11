Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 置業家居 2021/12/11 分享： 【特別推介】擁有埃及血統、標誌性風格的當代設計人物Karim Rashid，最近為意大利牆紙品牌TAPLAB Wall Covering，創作了全新系列Dature。他以近乎熒光的鮮豔色調，還有不斷重 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新材有道 相關文章 日本Shigeru 重「鋅」定義 今日 日本Shigeru 重「鋅」定義 你可能感興趣 日本Shigeru 重「鋅」定義 今日 01:00 日本Shigeru 重「鋅」定義 最新專欄文章 更多 日本Shigeru 重「鋅」定義 今日 日本Shigeru 重「鋅」定義 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 2021/12/04 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 2021/11/27 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 Maison Valentina 巔峰潔具系列 2021/11/06 Maison Valentina 巔峰潔具系列 意大利Agape 推崇原始美學 2021/10/09 意大利Agape 推崇原始美學 建材 家居 日本 意大利 消費資訊