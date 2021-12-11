日本Shigeru 重「鋅」定義 置業家居 2021/12/11 分享： 近日，筆者在社交平台上，經常看見日本鋅Shigeru（廚房鋅盆）的短片介紹。當大家以為鋅盆只有單一功能時，日本鋅示範了一個鋅盆、百搭用途。鋅盆上可以切菜、清洗、隔水甚至放煲等，配合防震、吸音與防積水等 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新材有道 相關文章 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 今日 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 你可能感興趣 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 今日 01:00 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 最新專欄文章 更多 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 今日 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 2021/12/04 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 2021/11/27 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 Maison Valentina 巔峰潔具系列 2021/11/06 Maison Valentina 巔峰潔具系列 意大利Agape 推崇原始美學 2021/10/09 意大利Agape 推崇原始美學 建材 家居 日本 意大利 消費資訊