日本Shigeru 重「鋅」定義

近日，筆者在社交平台上，經常看見日本鋅Shigeru（廚房鋅盆）的短片介紹。當大家以為鋅盆只有單一功能時，日本鋅示範了一個鋅盆、百搭用途。鋅盆上可以切菜、清洗、隔水甚至放煲等，配合防震、吸音與防積水等

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