創業開店太複雜，個人自食其力有甚麼選擇？有一樣熱門的行業，叫網紅直播KOL。最火爆的小紅書，充斥着這種自由職業者，表面上人人可做，沒有門檻，但要跑出來則不易，如果是港人北上去自己搞，就更需要貼地。

首先是語言和定位，許多港人問過，講廣東話上綫直播，其實能否闖出條血路？見過廣州不少也算火的公眾號或小紅書號，也會用地方語言，拍視頻講廣東話，明顯只針對這個圈子的受眾。小紅書一樣，因為講求主持人直播主的親和性，若選擇上就選取精準的廣東話人群，計過條數，不是不可能。但當然，那也意味着全國範圍上是較難跑出了。

一些較有人氣的廣東話播主，都是講生活消費體驗，譬如新店開張，或推廣某些用品等，除非他是自帶粉絲之外，其實沒太大特色，也顯不出廣東話的有趣特點。

反而是有些抖音號，專門用廣東俗語或歇後語來做內容，吸引手機用家刷屏，引來流量，這就有些少廣東話特色。譬如有幾集，是講廣東人改花名，崩牙的一定是駒，大隻的一定叫阿廣等，又或者由「紅噹噹」講到「白雪雪」等顏色形容，確使人會心微笑。

也有是音樂播放節目，用廣東話來介紹粵語歌的，也是能用盡廣東話特色，港人都或者能輕易駕馭。問題是，這些社交媒體的內容，放上平台上就容易，但是否吸引到流量，就是另一種玩法。

以小紅書的玩法為例（這個社交平台，以所謂乾貨即實用見稱，已變成現在內地最備受重視的渠道，之前不少base在香港但又要兼顧內地市場的牌子，可說統統落後，不知道這渠道現在的重要性），有它根據目標群眾、地域、頻率、內容設定的方程式，要熟習這些，才算真正進入這大市場。