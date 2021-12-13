SAVVY 首個亮麗聖誕 細味豐盛佳節晚宴

位於尖沙咀海港城的全新餐廳SAVVY今年首個聖誕元旦佳節，會於12月24及25日推出佳節晚宴（每位$888起），客人可先盡情享用自助餐桌上豐盛的海鮮及前菜，包括鱈場蟹、龍蝦、麵包蟹、小龍蝦及黑青口。主

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