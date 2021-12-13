旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 副刊版 2021/12/13 分享： 今個聖誕，MK有個NYC！旺角潮人集中地T.O.P This is Our Place（以下簡稱T.O.P）一直與不同界別的藝術家合力創作別出心裁的企劃及打造潮人打卡熱點，今年聖誕更突破界限衝出亞洲， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 2021/12/11 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 2021/12/11 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 2021/12/10 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 2021/12/10 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 挪亞方舟螢幻聖誕親子體驗 玩鐳射槍夜光遙控車兼宇宙主題房Staycation 2021/12/09 挪亞方舟螢幻聖誕親子體驗 玩鐳射槍夜光遙控車兼宇宙主題房Staycation 設計 亞洲 AR Google 視覺藝術 T.O.P This is our place