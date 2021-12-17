全新滙豐財富管理中心　締造科技與藝術結合的嶄新理財體驗

滙豐深諳高資產淨值客戶對財富管理需求與日俱增，亦隨著粵港澳大灣區跨境理財通進一步促進內地與港澳資本市場流通，最近開設全新滙豐財富管理中心，為其尊貴客戶提供更優越的親身服務體驗。除了帶來領先市場及創新的方案，讓客戶能更有效運用滙豐的環球投資專業知識、國際網絡和雄厚實力，同時為客戶打造嶄新且無可比擬的理財新體驗。

▲ （左起）彭淑貞、伍楊玉如及許長虹喜見全新的旗鑑財富管理中心投入服務，增進與客戶的互動，也將財富管理體驗昇華。

坐落中港交通樞紐 緊握大灣區財富增長商機



跨境理財通加強香港與內地金融往來，全新滙豐財富管理中心位處尖沙咀 K11 ATELIER Victoria Dockside，為高資產淨值客戶提供更優越的理財服務體驗，助力滙豐服務香港和大灣區其他城市的客戶，緊握香港及大灣區高資產淨值財富增長商機。



截至今年 6 月，滙豐高資產淨值客戶的資產管理規模按年增長近三成，財富管理收入比去年同期有雙位數字升幅。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐財富管理及個人銀行業務以亞洲及香港為中心，並提供全面、細緻和數碼化的服務，同時備有優秀、專業的團隊為客戶提供專業意見及協助解決複雜的理財需要，透過滙豐的環球網絡及全面的業務，讓客戶在不同的財富階段，皆能獲取優質財富產品，擴展投資理財領域。

▲ 「創富如畫」靈感取材自滙豐歷年紙幣，更具創意和標誌性，象徵著滙豐多年來一直幫助客戶創富和一起進步。

糅合金融與美學 創造嶄新互動式理財體驗



滙豐一直致力突破傳統、力求進步，期望為客戶帶來一個有別於過往傳統銀行中心的嶄新體驗。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，滙豐特意在中心内結合科技、大數據和新媒體藝術，糅合了金融數據與藝術美學，構造觸動心弦的創新作品「創富如畫」。此股市態動牆實時記錄著每個交易日的恒生指數，利用實時香港股市走勢化成山巒起伏的美態，以中國傳統的山水畫風格呈現出來。



財富管理中心更設有互動大螢幕，配以體感互動技術，當走到鄰近位置時，畫中的雀鳥會隨著客戶的動態舞動，絢爛的洋紫荊花更會在身旁綻放，讓客戶盡享無可比擬的非凡體驗。

▲ 中心內的私人會客室可以讓客戶在維港景色前放鬆心情談話，並以全電子化的無紙手續，輕鬆處理財務。

私人會面室眺望維港 與專業團隊暢談理財規劃



作為滙豐的尊貴客戶，可盡享無可比擬的尊尚理財體驗，不論是隨時效勞的專屬客戶經理及來自不同範疇的專才團隊，以至為客戶而設的財富管理方案，以及一系列獨家尊享的時尚生活禮遇，所有個人化產品及服務均能讓客戶感受非同凡響的地位。



中心更設有25間獨立私人會面室，採用霧化玻璃增強私隱度，令客戶更舒適地與客戶經理互動，暢談理財策略及規劃。家庭會客室亦是中心為客戶悉心設置的特色會客室之一，內有不少貼心設備如玩具及圖書筏，方便客戶攜同家人和小孩蒞臨中心。有別於傳統銀行中心的氛圍，Lifestyle會客室可以讓客戶可飽覽維港景色，輕鬆處理財務。



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞亦指，滙豐財富管理中心所有的設計和考量均是以客為先，滙豐銳意結合可持續發展，將環保元素融入投資理財世界，為客戶打造一個私人的會客空間及尊貴優雅的體驗。全新滙豐財富管理中心以「無紙、數碼化」模式營運，每間會面室都準備平板電腦，務求做到全面無紙化。

(特約)