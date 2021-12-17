中電「創新節能企業大獎」推動創新科技　與機管局攜手邁向智能減碳時代

氣候變化是全球關注的議題，而政府於今年10月更公布《香港氣候行動藍圖2050》，提出香港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。為推廣能源效益及節能減碳，並表揚在環保方面表現出色的機構及企業，中電以「低碳未來 ‧ 智慧啟動」作為今屆「創新節能企業大獎」的主題，鼓勵工商界把握創新科技帶來的新機遇，提升營運效益並推動可持續發展，為低碳未來注入新動力。



隨着企業對節能減碳的關注日益提高，今屆「創新節能企業大獎」共收到超過630份申請，參與機構數目創歷年新高，充分展示各行業對推動可持續發展的決心。大會早前更舉行頒獎禮，表揚機構及企業在節能環保、智慧能源管理及應用可再生能源方面的傑出表現。



獲得「智能技術卓越大獎」的香港機場管理局（機管局）運用智能科技，應用創新的冷氣預調系統，提升機場的能源效益，更有助香港整體節能減碳。



機管局夥拍中電研發冷氣預調系統



機管局作為管理及營運香港國際機場的機構，多年來除致力維持機場的日常營運、鞏固香港國際機場作為領先國際航空樞紐的地位外，更透過制定長遠的節能減碳措施，以及在能源管理上積極探討和運用各項創新科技，把香港國際機場打造成為全球最環保的機場之一。



為實現節能減碳的目標，機管局與中電攜手合作，共同設計及研發創新的冷氣預調系統。該系統會每小時自動收集多項數據，包括機場的航班數據及中電所提供的機場每半小時用電量，結合天文台提供的氣象數據，如溫度、濕度、風速等，再通過大數據運算分析，以預測未來24小時客運大樓所需製冷量，預先調節並輸出最合適的冷氣量。

▲ 機管局與中電共同設計及研發創新的冷氣預調系統，節能同時保持舒適的機場環境。

運用大數據提升能源效益



機管局基建設施工程及維修總經理湯遠敬先生表示，香港國際機場是全球首個採用製冷需求預測模型的機場，系統能夠預先調節及輸出最舒適的冷氣量和溫度，令節能的同時，亦保持旅客於大樓內的舒適度，提升旅客的機場體驗。該系統配合已升級的製冷設備，料可為機場節省約510萬度電，即相等於近1,200個中電住宅用戶1年的用電量。



透過應用創新科技，不只讓機場在節能減碳方面取得理想成績；其理念與措施更可啟發其他企業或機構，推動更多企業善用大數據和人工智能等創新科技提升能源效益。

▲ 冷氣預調系統運用大數據運算分析，預測製冷量需要並自動調節及輸出所需的冷氣量。

中電多元方案助企業節能減碳



中華電力企業客戶服務副總監羅國有先生表示，中電一直致力協助工商客戶運用不同的技術和最新科技提升能源效益，今次與機管局合作，成功於機場應用創新能源管理方案，為業界作出良好示範。中電一方面積極把創新能源管理系統推廣至其他行業，針對他們的營運需要，提供度身訂造的能源管理、節能及創新科技方案。另一方面，推動各行各業實踐節能減碳，包括為企業提供免費能源審核服務，藉此找出潛在的節能空間，雙管齊下，助企業提升節能表現。



工商企業為其物業的公用地方進行節能改善工程，更可申請中電「綠適樓宇基金」資助，縮短投資回本期之餘，長遠更有助節省營運開支。中電期望與各界合作，透過發揮創意及實踐創新的節能方案，攜手構建低碳智慧城市。

了解「創新節能企業大獎」的更多詳情及得獎機構資訊：

www.clp.com.hk/SEaward

（特約）

