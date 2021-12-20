2021年美股港股兩極發展　展望2022年通脹緊隨須謹慎部署

2021年疫情未散，但投資者快一步把握各國央行推出超低息貨幣政策的時機，把充裕的資金投放至金融市場。雲集一眾全球頂尖科網股和新經濟股的美股市場，獲各國資金青睞，導致美股三大指數狂升。相反，因中國政府收緊行業監管及資金管制措施，觸發香港股市被拋售。隨着超低息政策所訂下的通脹目標逐漸達成，加上疫苗接種率提高，美國政府的巨額開支方案開始發揮效用，展望明年須謹慎部署，留意通脹會否加快加息步伐影響資金流向。



2021年是投資大時代



2021年毫無疑問是美股市場投資者大豐收的一年，美國聯儲局的持續低息政策，以及美國政府的龐大基建開支，均刺激資金投進美股市場，加上大部份企業業績表現理想，疫苗接種率持續上升，導致美股三大指數同時獲資金追捧，不斷刷新高位。



相比之下，港股則與美股三大指數呈相反走勢，甚至跑輸環球市場。主因是中國政府及監管部門接連針對房地產、科網、教育、電子競技等過去十年升幅高的行業作整肅，拖累港股表現。另一邊北京中央政府高舉「共同富裕」和「碳中和」為今後經濟政策大方向，預示着以往依賴高借貸、尋租、壟斷優勢、游走境內外法制差異套利以至高污染的行業，難以再「黃金盛世」，取而代之的是符合「共同富裕」和「碳中和」政策目標的企業，將迎來下一波發展機遇。



在美股和港股以外，2021年也是ESG的重要一年。新冠肺炎令全球更關注生活模式和環境，與ESG相關的產業、企業和政策方針均獲投資者支持，各國在聯合國氣候變化大會亦訂出減排承諾以應對全球升溫及氣候變化，可預示今後ESG概念發展空間將愈來愈大。根據Morningstar，美國的可持續發展概念主題基金產品，在2021年第三季錄得157億美元流入。此外，可持續發展概念主題基金在美國市場的資產規模，亦在逐個季度有增長，當中被動型基金所佔的百分率不斷上升，可見ESG概念的產業已經發展成熟，廣為投資者認識和接納。



2022年的投資前瞻及須留意的風險



一、宜保持投資態度但須小心留意風險：全球經濟現正以溫和幅度增長，但同一時間高通脹持續，原材料價格高企，以至供應鏈被打亂，對全球經濟而言是重大挑戰。再加上新冠肺炎病毒持續變種，以及地緣政治隱憂，投資者在2022年宜選擇高質素、市值龐大、且有能力派高股息的企業，而優質的企業債以及與ESG概念相關的股票都值得考慮作分散投資。



二、投資綠色未來：隨着各國更有決心達至減排及一系列環保目標，綠色創新科技在中長期將有不俗的發展前景。不論是能源、基建、運輸、建築、汽車以及各種工業，只要牽涉綠色元素，也會吸引投資者追逐，進一步開拓綠色經濟。



三、擁抱數碼轉型：自疫情爆發，世界更加走向數碼化生活，物理限制和距離不再規範了人類生活，醫療、網上教育、通訊、電子商貿、娛樂、網絡安全等行業帶動了數碼革命，從而改變了人類生活模式。以上這些行業，今後將是全球動碼轉型的焦點。



總括而言，在2022年不論是投資美股、港股以至其他產品的市場，「通脹」二字勢主導投資氣氛，投資者宜謹慎調配，預備隨時把資金移往波幅較小的資產，待適合時機再主動出撃。而ESG概念因屬長期發展，受中短期市場情緒的影響較少，或可同時成為大中小投資者長遠投資或資金避險的選擇。



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