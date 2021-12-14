針對中小企財務管理「痛點」  智能公司信用卡助抓緊商機

▲ Reap共同創辦人郭大任（Daren）。

繁複的財務管理工作及流程，缺乏有系統的運營方式；甚或現金流不足，未能應對即時營運資金的需求，都是不少中小企業擴充業務的兩大「痛點」。要衝破現狀，需要進行革命性的轉變，以創新、數碼化及低門檻的方案取代過往的財務管理方式。



缺乏有效財務管理方案



開支管理是每間公司都不能避免的事務，但當業務發展到了一定規模，開支種類及模式愈趨多元化，問題亦開始浮現。據一站式財務管理平台Reap與Visa的《香港中小企業財務管理未來發展》調查顯示，即使有8成中小企已採用全自動或半自動的財務管理方案，但當中逾90%中小企仍表示，現時在財務管理方面花費的時間，較兩年前多或沒有減少。而在眾多財務管理的項目中，中小企面對的三大難題，分別是財務流程自動化（79%）、現金流管理（72%）以及控制時間成本和效率（71%）。



短期資金周轉受限



調查亦顯示中小企以傳統方式申請融資時受大量規則束縛，約32%的中小企表示無法在需要資金時獲得短期貸款，原因是申請流程繁瑣、審批需時、資金未能及時到帳、無法預先付款等，導致旺季來臨時，卻因資金流問題，未能充分應對需求，大大影響生意增長。



Reap共同創辦人郭大任（Daren）表示：「有效的財務管理，以及穩健的財務狀況是企業發展的關鍵。上述調查顯示，逾30%中小企現時投入在財務管理上的時間比兩年前多。我們有信心透過剛推出的智能公司信用卡，能為中小企以全方位智能軟件提供即時信貸及管理財務，助他們節省管理開支、財務規劃和分析的時間，提升資本效率及發展潛力。」



智能公司信用卡 簡化繁瑣的財務管理程序



Reap是一家致力協助中小企解決財務管理困難的金融科技公司，專注為企業提供支付解決方案，為克服未來的挑戰做好準備。他們與Visa合作推出多用途智能公司信用卡，幫助中小企簡化複雜財務流程。



Reap Card配備簡單易用的智能開支管理系統，全面改善財務管理效率。Reap Card除了是實體的公司信用卡，用戶更可自行設立無限張虛擬或實體附屬卡予員工，隨時隨地繳付任何公司款項，同時自動報銷員工費用及接駁會計軟件，免除會計核數程序。用戶亦可透過後台的一站式系統，管理附屬信用卡限額或支付類別限制，不但方便管理及控制預算，更有效地將處理財務的時間及人力物力減少，將精力時間拓展公司業務。

一站式財務管理 以智能方式解決現金流



此外，Reap Card可取代傳統的付款方式，以「數碼化方式」繳付公司各類開支，包括任何不接受信用卡支付的供應商，將現金支出以低成本變成信用卡款項，為迅速增長的中小企解決即時營運資金需求，實現其拓展計劃。同時，中小企也不再受限於傳統信貸審批的過程，只需提供相關的業務資料和文件證明其業務潛力，便可申請Reap Card獲得預先批核的即時信貸，讓企業輕易透過更靈活的現金流，把握市場機遇、發展業務。



全程網上申請手續簡便



Reap Card所採用的「付款融資」模式及智能軟件配套，將有助中小企減省更多的財務管理時間，變相降低營運成本，獲得額外的收益，幫助業務增長。現時企業可透過Reap的一站式網上收款及付款平台https://bit.ly/reap_card 申請Reap Card，全程網上進行且手續簡易，令從前繁複而紊亂的開支管理流程變得更簡單直接。

（資料由客戶提供）