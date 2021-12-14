由於大部分內地朋友都是七○後和八○後，聚會時多會聊及十歲上下的孩子問題。除了補習和課外活動之外，近來的熱門話題，據說是孩子的身高。

內地家長群中有一個說法是，男孩子將來高度若不夠一八○厘米的話，就等於「二等傷殘」，從職場到婚姻市場都受限制。誇張？但是普遍的認同確實是，選男孩寧願他長得不夠帥，也不能長得不夠高。

在這前提之下，他們說等不及孩子十幾歲發育高峰期了，十歲之前，當他們發現孩子的身高比班入面的其他同學相對矮的話，就得開始為孩子增高。這樣成就了一個龐大的產業，就是生長激素的應用，也是個巨大的坑。

內地的醫院有「小兒生長發育門診」，專門處理這種發育問題。生長激素其實是配方藥，屬於肽類激素的一種，但經過主診醫生，就可以買到。短期有效的每天打針，計起來可要四至五萬元（人民幣，下同）一年，長期有效的則十幾萬元。但為了不要錯過孩子發育高峰期，心急又有閒錢的家長都會不惜重本。

那也是個藥物濫用的問題。身體發育的時段每個兒童都會有差異，很難判斷一年之內的增高，是建立於吃藥打針還是自由生長。醫生和處方藥的關係亦非常微妙，過程中當然有回佣，變相鼓勵醫生多開藥方。

問題是，始終都是激素，打得多對兒童的正常發育，當然有副作用。連高度都不可輸人，寧願用藥搭夠，也印證社會上內捲（互相傾軋、內耗的狀態）問題嚴重。不想生太多，就把唯一的孩子盡力培育，不容許從學歷、物質、愛好、品味甚至到外形有任何競爭力上的缺失，身高只不過是其中一個競爭力的範疇。與這種青少年成長相關的產業，都會是當道產業。