踏入十二月，氣溫明顯下降，放假時，想遠離這個石屎森林，到郊外行山的確是一個好節目，可惜，我的腰患未完全康復，這麼大動作的活動，還是先避一避。

積奇說：「聽說不是太難行，你再考慮一下，那裏的芒草真是很美。」

我說：「我家也有一座吉吉山，天氣冷，山裏的芒草特別茂盛。」吉吉是我家的橘貓，冬天時，披毛變得濃密，我經常戲弄牠，放一輪玩具車在牠的肚子，情景如同在大東山驅車。

他說：「那不勉強你了，但你可否告訴我，行山的食物裝備，我怕半途餓着，沒有食物充飢。」

我提議：「充足的水份當然是最重要的，行山時間不太長的話，可考慮帶些能量棒。」

他想了一會：「想起了，前幾天超市減價，我買了幾條低GI的能量棒，應該很健康吧！」

我提醒：「低GI食物，也有中伏的危機，要知道GI是表示一些含有碳水化合物的食物，進入身體後，對血糖反應的指標，並不反映食物健康與否。有些能量棒，有可能因脂肪或蛋白質較高，碳水化合物相對較低，也會令該食物的GI變低。舉例說，即食麵的GI是四十七、牛角包是四十六，都是低GI食物，但眾所周知，它們是超級肥爆食物啊！」

他看一看該能量棒的成分，說：「噢！植物牛油排第三啊！太恐怖了，我平日不用牛油的。」