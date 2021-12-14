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無糖不等於健康

副刊版 2021/12/14

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商業產品有很多令公眾帶有錯覺的名稱，除昨日提及的「消化餅」外，「無糖」汽水也一樣。現代人怕肥，若僅只聚焦糖份和卡路里，那罐原味（即無用代糖/甜味劑）汽水，用的是真糖（即砂糖），其糖份（35g）和熱量（139卡）確實係高，比起標籤「無糖、sugar-free、zero-sugar」標榜的零卡路里汽水，聽落似較邪惡。

但值得探索的問題是：產品標籤「無糖、sugar-free」是否真的無糖？所謂「無糖」實指不用真糖或砂糖，其甜味由代糖/甜味劑代替。常見用於汽水的代糖/甜味劑有：醋磺內酯鉀、天冬酰胺、甜菊醇糖苷、三氯半乳蔗糖等。做代糖公司公關的，當然費盡勁向公眾游說代糖對人體無害，但心水清者倘細緻研究其報告，即可看出：一、有些代糖產品，在未獲美國FDA批准上市前，大部分研究結果都只是動物實驗；二、安全食用測試期很短，甚至只是四天至三個月不等，便聲稱沒有對人體有長期不良影響；三、有些代糖公司只測試代糖會否引起蛀牙，而非更深遠的健康傷害，如致癌機率。近年市面又有「天然代糖」產品，其所謂「天然」，只是以蔗糖分子加入三個氯原子（Chlorine），經化學程序造成從未在地球出現過的果糖結構，有幾「天然」，大家心中有數。

要保障自己的健康，看無利益衝突的客觀醫學報告最實際：攝取太多醋磺內酯鉀會影響胎兒成長、三氯半乳蔗糖干擾人體免疫力、天冬酰胺和甜菊醇糖苷會增加患癌風險。加拿大馬尼托巴大學教授Meghan B. Azad，一七年在加拿大醫學期刊《CMAJ》發表研究論文，指出代糖並無助減肥，反有機會導致血壓高、心臟病、糖尿、新陳代謝、腸道細菌、致胖和癡肥等問題。而美國健康期刊《Environmental Health》，在今年發表題為《Aspartame and cancer——new evidence for causation》的研究中，兩位波士頓學院教授Philip J. Landrigan及Kurt Straif，也找出了另一常見代糖Aspartame（阿斯巴甜）與癌症的因果關係，並呼籲人們重新檢視代糖的安全性。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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