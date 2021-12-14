數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選

聖誕佳節將至，港九商場已經充滿節日氣氛。打卡拍照的聖誕裝置以外，還有否更有趣的節目？數碼港商場在今個聖誕便集合太空勇士奇幻歷險、維港獨木舟競賽、雪域火車挑戰3個遊戲裝置，挑戰大人小孩的體力和靈敏度，為

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