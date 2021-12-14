數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選 副刊版 2021/12/14 分享： 聖誕佳節將至，港九商場已經充滿節日氣氛。打卡拍照的聖誕裝置以外，還有否更有趣的節目？數碼港商場在今個聖誕便集合太空勇士奇幻歷險、維港獨木舟競賽、雪域火車挑戰3個遊戲裝置，挑戰大人小孩的體力和靈敏度，為 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 2021/12/13 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 2021/12/11 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 2021/12/11 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 2021/12/10 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 2021/12/10 灣仔設計光譜最新展覽 從創意設計中探討快樂定義 商場 遊戲 運動 電競 單車 火車 獨木舟