Teams App更新 Android手機減出錯 行政人員版 2021/12/14 分享： Microsoft Teams現異常錯誤。據Android Police報道，早前有Pixel 3用戶向Google回報手機無法打出緊急電話，經調查後發現與Microsoft Teams App有關， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 今日 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 2021/12/10 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 2021/12/10 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 2021/12/09 富士即影即有復古相機 設屏幕預覽售1690元 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 2021/12/09 Google香港熱搜 消費券何詩蓓盧瀚霆上榜 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 Google Android Microsoft 作業系統 Google Play IT技術