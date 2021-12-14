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屈臣氏聖誕口罩慈善義賣 賣一盒捐$5培育體育精英

行政人員版 04:00 2021/12/14

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黛安一直用開屈臣氏口罩，聽公關姊妹講，屈臣氏最近同凝動香港體育基金合作，舉行聖誕口罩慈善義賣行動，買口罩之餘，仲可以做善事，真係一舉兩得，請大家多多支持呀！

即日起顧客可以喺全綫屈臣氏分店和網店，購買WatsMask ASTM 3醫用口罩雪花圖案30片裝，每賣出1盒，屈臣氏就會捐出$5畀凝動香港體育基金，支持凝動為基層青年服務，培育更多體育精英，為港爭光。口罩建議零售價為$119.9，易賞錢會員可享限定優惠價$88.

屈臣氏亦會喺全綫香港分店設置捐款箱，鼓勵大家支持凝動香港體育基金。另外，易賞錢會員亦可透過易賞錢網頁或手機程式，將易賞錢積分轉做捐款，一齊用行動支持佢哋，【按此】瀏覽購買詳情。

姊妹話，自2019年起，凝動香港體育基金已成為「屈臣氏關愛青年慈善籌款行動」嘅受惠機構，屈臣氏會透過近200間分店設置捐款箱、舉辦慈善義賣籌款及義工活動等，鼓勵大家支持以體育造就基層青年，同時宣揚共融、性別平等及健康生活等概念。活動咁有意義，黛安都要快啲去買返幾盒口罩先。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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