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逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶

港聞版 2021/12/14

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香港健康碼上周五正式推出，最新逾42萬市民申請註冊，當中逾14萬人啟動帳戶。當局正與內地商討措施，方便兒童過關；也派員到全港18區設街站，指導有需要市民使用港康碼。

截至昨晚9時，當局稱逾42.6萬市民

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