逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 港聞版 2021/12/14 分享： 香港健康碼上周五正式推出，最新逾42萬市民申請註冊，當中逾14萬人啟動帳戶。當局正與內地商討措施，方便兒童過關；也派員到全港18區設街站，指導有需要市民使用港康碼。 截至昨晚9時，當局稱逾42.6萬市民 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 今日 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 今日 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 今日 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 你可能感興趣 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 今日 01:00 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 今日 01:00 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 今日 01:00 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 健康碼 安心出行