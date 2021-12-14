智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效

新冠變種病毒Omicron已傳播至全球逾60個國家和地區，其傳染能力及疫苗逃逸能力更強，外界憂慮或導致疫苗失效。內地智飛生物昨（13日）發布消息稱，針對Omicron變種病毒，旗下重組新冠疫苗仍然可以

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