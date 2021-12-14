智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 中國版 2021/12/14 分享： 新冠變種病毒Omicron已傳播至全球逾60個國家和地區，其傳染能力及疫苗逃逸能力更強，外界憂慮或導致疫苗失效。內地智飛生物昨（13日）發布消息稱，針對Omicron變種病毒，旗下重組新冠疫苗仍然可以 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 今日 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 今日 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 今日 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 你可能感興趣 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 今日 01:00 港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 今日 01:00 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 今日 01:00 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 新冠肺炎 疫苗 智飛生物（深：300122）