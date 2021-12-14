新冠變種病毒Omicron持續蔓延，本港昨一日內再增2宗Omicron確診，兩患者均於上周五（10日）由英國抵港，於機場檢測揪出，本港累計至今，已錄7宗Omicron個案。

政府專家顧問許樹昌指因應

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