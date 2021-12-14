港添2宗Omicron 研縮2及3針相隔時間 專家下周四開會 料亦商接種科興降至3歲 港聞版 2021/12/14 分享： 新冠變種病毒Omicron持續蔓延，本港昨一日內再增2宗Omicron確診，兩患者均於上周五（10日）由英國抵港，於機場檢測揪出，本港累計至今，已錄7宗Omicron個案。 政府專家顧問許樹昌指因應 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 今日 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 今日 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 今日 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 你可能感興趣 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 今日 01:00 逾42萬人申港康碼 14萬人啟動帳戶 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 今日 01:00 世衞：Omicron主要引發輕症 無徵狀感染 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 今日 01:00 智飛生物稱旗下疫苗 對Omicron仍有效 疫苗 許樹昌 科興