富途基金節揭示明年部署　富途聖誕送大禮　日日送蘋果手機　全民中獎

不經不覺不到1個月就告別2021年，今年2021年中港市場相當波動，年初美國國債債息急彈，令環球股市一度下跌，加上疫情對經濟影響逐步減退；反觀外圍股市升幅不錯，然而內地當局卻收緊監管，讓部份行業下跌，中港股市亦相對落後。其實，如果選中合適的板塊如航運、電力股，今年已經賺到盤滿缽滿，不用羨慕美股的升幅！



無論大家今年是否在股市上有所斬獲，現在應該是時候為2022年做好部署。為了讓大家為2022年投資做更好準備，富途於12月6日至12月10日舉辦基金節，邀請多間中外知名資產管理公司的基金經理，為大家分享2022年投資策略，大家安坐家中，便可以免費觀看重播，了解各大基金經理明年看好的行業。



基金經理料明年中港股市跑出



今年中港股市落後環球大市，但不少基金經理均認為明年中港股市有望跑出，例如惠理高級基金經理徐福宏認為在緊縮周期過去後，經濟增長將明顯改善，只要選對板塊有望跑贏大市，泰康資產執行董事施銘火同樣預期香港股市明年走勢樂觀，特別是中國股市估值在全球資產屬偏低水平，有利海外資金流入。



科網股今年成為跌市火車頭，惠理高級基金經理徐福宏指出，即使互聯網監管令利潤降低，但並沒有令潛在市場規模縮少，不過由於反壟斷法，因此不用把焦點放在龍頭企業，而是物色受惠反壟斷法、能夠從龍頭搶佔市場的科網企業。當然，正如徐福宏所言，互聯網股最壞情況已過，但難以重返過去的高增長，吸引力降低。



反之大家可以留意科網以外的科技板塊，例如中美關係加快產業本地化的速度，而內地發展物聯網及工業升級，如電動車充電站、5G基建、新能源等急速發展，不單有強勁的投資需求，這些項目都大大刺激科技硬件的需求。



泰康資產執行董事施銘火看好，新興行業如智慧家居、雲計算等的技術提供者，仍然是2022年值得留意的行業。除了高科技，消費概念同樣值得看好，內地消費者愈來愈偏好內地品牌，消費股銷售及利潤有提升空間，而在眾多消費股中，體育用品股及白酒股明年行業增長質素仍然穩健。與國內潮流品牌一樣，中國汽車品牌、綠色電力營運商市場滲透率提高，同樣有憧憬空間。



富途基金節已圓滿結束，如果大家沒有參與網上講座，又想重溫兩位基金經理分享，不妨到以下連結：



惠理高級基金經理徐福宏

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泰康資產執行董事施銘火

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聖誕開戶有額外禮品



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（以上資料由客戶提供）