迅速回應市場變化　疫下推行多元化ESG措施

2019冠狀病毒病疫情令各行各業遭受莫大衝擊，餐飲業更是首當其衝，有30多年餐飲經驗的太興集團貫徹其重視品質和創新求變的核心價值，即使面對疫情的嚴峻挑戰，仍迅速回應市場變化。另一方面，在疫情新常態下，企業的可持續發展顯得尤為重要，而太興集團早將可持續發展理念納入長遠企業策略之中，並在疫情期間推行各種ESG措施，積極履行企業社會責任。



太興集團執行董事陳淑芳（JoJo）表示，「隨着社會對ESG日趨重視，ESG投資亦成為近年環球投資新趨勢。作為企業的一分子，我們明白在追求財務表現的同時， 亦應肩負起企業社會責任。企業在ESG方面表現優秀，能夠建立良好的形象之餘，亦有助提升企業聲譽及投資吸引力。」為建立良好企業管治，集團已於2019年成立「可持續發展督導委員會」，董事會亦持續檢討和審閱現有和潛在風險及相關應對措施。陳淑芳更指，集團更計劃逐步完善可持續發展治理體系，以更好地將可持續發展融入日常營運。

▲ 集團持續提升ESG報告水平，讓集團以至社會得以持續發展。

因應新常態 推全新外賣自取平台



太興集團一直堅守營運標準，致力與業務伙伴建立互信，向顧客提供優質安全的食品及服務。為配合政府的防疫政策，集團適時調整應對策略，成立「防疫小組」，加強各品牌餐廳及辦公室的清潔，並實施一系列的防疫措施，保障顧客及員工的健康及安全。



「在疫情肆虐下，政府實施了『限聚令』及各種防疫措施，令市民紛紛選擇在家用膳。因應新常態的出現，集團推出了全新外賣自取平台，方便顧客足不出戶都可以享用美食。」陳淑芳續指，顧客可透過「泛飯生活 Fanfanslife」網上平台訂購集團旗下多個品牌的外賣美食，更附設其他生活食品訂購服務，如罐頭、罐裝奶茶、盆菜等。集團亦與多個外送平台合作，推出多項折扣優惠，「自合作以來反應不俗，整體外賣生意額亦有顯著增長，來自外賣自取及外送業務的收益佔總收益約30%。」另外，集團在多個本地網上購物平台推出罐裝食品及飲品，市場反應不俗，未來集團會繼續研發及推出更多不同口味的包裝食品及飲品，迎合巿場需要。



安心衞生用餐體驗 使用電能爐具提升效率



為了提供安心、衞生及高科技的用餐體驗，陳淑芳提及，集團在旗下古早味台式餐廳「稻埕飯店」設有二維碼讓顧客使用手機掃描下單，全面取代傳統的「落單紙」，集團亦利用智能送餐車「小稻」，以「零接觸」方式將餐飲送到顧客的位置，以減少傳播風險及減輕員工負擔。

▲ 集團餐廳利用智能送餐車，以 「零接觸」方式將餐飲送到顧客的位置。

此外，集團早年已採用各種食品加工機器，包括具備同步語音提示的自動炒鑊、叉燒醬攪拌機、雞肉烹調機及家禽燒烤爐等，有助減低廚房員工患上職業病風險，並有助提升工作效率及減輕廚房員工負擔。目前大部分分店亦已全面使用節能電爐具，進一步提升能源效益之餘，亦有效減少碳排放。



以人為本 促進員工身心健康



員工是推動太興集團業務成功的原動力，集團秉持「以人為本」的價值，為員工打造理想職場，積極建立互信互勉的團隊精神。另外，透過完善僱傭管理及勞工準則，並提供健康安全的工作環境，讓員工可以充分發揮所長和發展潛能。



「保障員工的身心健康和福祉是集團的首要任務。」陳淑芳表示，集團已制定一系列有關職業安全和健康的措施及政策，設有跨部門之「職安健小組」負責執行及監察有關職業安全及五常法的措施；為促進員工健康，正視肥胖及吸煙對身體的負面影響，集團更推出了減肥獎勵計劃和戒煙獎勵計劃。「成功戒煙及減肥達標的員工可獲發現金獎以示獎勵，讓集團及員工共同得益。」



而因應疫情的影響，為保障員工健康兼減少傳播風險，集團制定了一系列的特別安排，包括按實際情況在關鍵工種安排彈性上班時間、鼓勵減少員工間的聚餐及不必要的聚會、鼓勵盡量使用視像會議開會、招聘及進行培訓活動，以減少社交接觸。集團更非常貼心向超過4,000位前綫及後勤員工派發消毒酒精搓手液及口罩，讓員工在疫情下安心工作。



落實源頭減廢及節能減碳 應對氣候變化



除了疫情的挑戰，氣候變化是全球共同應對的危機，多個國家及地區相繼推動低碳轉型，公布碳中和目標。太興集團則持續審視氣候變化相關的危機，檢視各環節及流程，以便善用資源，在日常營運中落實源頭減廢及節能減碳的舉措，為環境保護及應對氣候變化出一分力。



太興集團的營運依賴大自然珍貴資源，因此集團致力透過污染防治、善用資源、保護環境及天然資源及氣候行動四方面保護地球環境。陳淑芳表示，集團已制定及實施一系列措施，盡力降低可能對環境造成的影響，包括減少資源耗用、提高資源使用效率、提升員工的環保意識，為社會的可持續發展作出貢獻。



其中在廢物管理方面，陳淑芳分享，集團積極減少廚餘和包裝上的塑膠，「食品廠房集中採購，有需要才採購適量食材，避免過量採購；按『先入先出』的原則調用貯存的食物及原材料，避免食材腐壞；為顧客提供不同選擇，例如少飯、少量等。集團又響應了香港海洋公園保育基金舉辦的『無飲管運動』，承諾全年均不會主動提供飲管、旗下餐廳轉用紙製外賣飯盒和湯碗，或轉用紙飲管，及採用可生物降解物料膠袋。」



提供多元發展及培訓機會 成就員工事業



升遷是工作的動力，陳淑芳特別提及，有別於香港其他的食肆一般都以「埋班」或「師徒制」招聘及晉升人手，集團推行「拔尖培訓計劃」，以客觀標準評核和晉升員工，為員工提供系統化的晉升機制，提升他們的晉升意欲及工作動力。「集團建立了『資歷架構』，員工按其資格劃分為不同級別。當員工任職某一職級達到最低年資要求後，便可自薦報名或經上司推薦參加晉升評核試，亦設有培訓課幫助員工準備。」



陳淑芳透露，集團已透過「拔尖培訓計劃」培育超過500位店舖管理人員。此外，集團亦致力提供完善的職途規劃予所有員工，嘉許他們的傑出表現，讓他們的事業得以持續發展。



積極參與公益活動 履行企業社會責任



「與社區建立良好關係是集團持續經營的關鍵。」太興集團的餐廳網絡植根於社區，日常與社區各階層人士接觸，太興集團的《社區投資政策》訂明其社區投資策略，專注為氣候變化與環境、關懷社區及睦鄰、兒童及青少年發展及推動業界發展等領域作出貢獻。陳淑芳指，集團透過與不同慈善團體包括保良局、惜食堂、香港小童群益會、聖雅各福群會、伸手助人協會、香港復康力量及協青社等合作，參與多項慈善及義工服務和捐贈等，在社區發揮正面影響，「我們早年已成立 了由各部門員工組成的集團義工隊，鼓勵員工及其家人身體力行參加公益活動，既能履行企業社會責任、回饋社會，亦能幫助社會上有需要的人。」

▲ 集團送贈節日食品予基層兒童及家庭，讓他們感受節日歡樂氣氛。

陳淑芳又強調，疫情雖然阻礙了社區的運作，集團在保障員工及顧客的健康及安全之餘，仍無損對社群的關愛。「縱使受疫情影響，集團仍積極透過自身優勢向不同慈善機構及有需要群體捐贈罐裝食品及防疫用品，與大家攜手對抗疫情。」

▲ 集團積極回饋社會，為社會上有需要的人士帶來關懷和溫暖。

▲ 集團捐贈太興罐裝食品，在疫情下為有需要的人士送上心意。

良好管治架構 審批ESG政策及措施



「良好管治架構能為集團的可持續發展奠定基礎，提升環境、社會及管治的表現。董事會負責監管環境、社會及管治的工作，並審批與環境、社會及管治相關的政策及措施的制訂。」陳淑芳表示，集團已成立由執行董事領導的可持續發展督導委員會，以統籌規劃環境、社會及管治的工作。委員會每年會定期舉行會議，審視及向相關董事委員會匯報國際可持續發展的關鍵趨勢、與同業進行的比照分析、可持續發展風險、機遇及其他新發展。



盡企業力量回饋社會



突如其來的一場全球疫情，改變了人類的生活，也改變了整個市場生態。在惡劣艱困的環境下，太興集團憑着穩建的財務狀況，透過各種應對措施及優化策略，加上對防疫的迅速處理，繼續為持份者創造價值。「展望未來，集團將會秉持企業 社會責任的精神，繼續推動ESG理念及文化，回饋社會，朝着可持續發展的目標前進。」陳淑芳說。

▲ 「可持續發展督導委員會」會定期舉行會議，朝着可持續發展的目標前進。

（資料由客戶提供）