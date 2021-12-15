全球低息環境持續，加上疫情帶動港人的保障意識大為提升，集投資與保障功能於一身的投資相連壽險（投連險）產品，繼續受到市場歡迎，其新造保單保費於今年錄得強勁升幅。市民在考慮選擇相關產品時，又應注意些什麼呢？



根據保險業監管局最新公布的臨時統計數字，今年首三季投資相連業務的新造保單年度化保費(APE)總額對比去年同期激增146% 至31 億元；而今年第三季投資相連業務的新造保單年度化保費對比去年按季亦激增122% 至 12億元，有關增長正好反映投連險的受歡迎程度。現時在低息環境及憂慮通脹的情況下，投連險結合多元的投資選項、專業管理與人壽保險等多重功能，正能協助客戶在結婚、育兒及退休等人生各個階段，實現不同的中長綫投資、保障及財富規劃等目標。



按需要及目標選擇合適產品外 公司實力信譽同樣重要



市民可透過財務需要分析及投資風險評估，了解自己的理財需要及目標。在此過程中，市民可與獨立理財顧問或保險經紀共同商討，以便妥善規劃資金及保障配置，並可考慮以投連險作為其中一種產品選項。



至於考慮投連險時，除了要留意基金投資選項是否多元化，如涵蓋股票、債券、不同地域與行業的基金等資產類別，以確保可按其理財需要及不同投資風險承受程度選取合適的投資選項之外，也要審視保險公司的品牌信譽，揀選實力雄厚與歷史悠久的公司。



坐擁150年瑞士財富管理哲學與經驗的蘇黎世保險集團，至今業務遍布215個國家及地區，環球超過五千萬名客戶。適逢今年是蘇黎世香港成立60周年誌慶，悠久歷史配合雄厚實力，讓蘇黎世香港為客戶及業務夥伴提供更佳的保險產品及風險管理方案。縱然疫情陰霾仍未消散，蘇黎世香港今年第三季投資相連業務的新造保單年度化保費對比去年同季激增295%，有關增長主要受惠於新推出的投連險銷情理想，反映客戶對蘇黎世香港的信任，其投連險產品亦能切合市民的需要。



本地新壽險公司 首推可傳承產品



為更靈活應對本地市場需求，蘇黎世香港於今年6月亦成立了全新的壽險公司，同時逐漸推出不同類型的保險產品，當中亦包括投連險產品。憑藉創新的產品結合數碼化客戶體驗，不斷與時並進，公司於短短數月已在《香港保險業大獎2021》、《優秀保險企業大獎2021》及《指標》2021年財富管理大獎等投連險產品獎項類別中，勇奪多個獎項，繼續受不少港人及專業界別所擁戴。



全新數碼平台 管理保單更便捷



在客戶服務支援配套方面，蘇黎世香港除擴大前後台團隊，更開設兩大全新數碼平台， 包括讓客戶作全天候自助服務的MyZurich Life，以及為獨立理財顧問及保險經紀公司研發的流動應用程式ZOOM，全方位為客戶及獨立理財顧問提供靈活及無縫體驗。其中MyZurich Life可24 小時為客戶服務，方便他們隨時隨地快速瀏覽基本保障、保單狀況、保費繳交記錄等，亦可檢視保單的投資組合及轉換投資選項，以掌握投資機遇。



展望未來，蘇黎世香港看好本地人壽保險市場的發展前景，預期在新公司帶動下，再配合新產品及不斷提升對獨立理財顧問及客戶的支援，對未來三年新造業務繼續錄得雙倍增長充滿信心，並相信較市場增長更勝一籌。

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