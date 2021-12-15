兒時最佳的娛樂節目，莫過於觀看電視劇集。多年來記憶猶新的劇集畫面，是古裝劇內一定出現一句「風高物燥，小心火燭」，然後敲鑼提示時辰。時值秋冬季節，天氣乾燥，偶然北風凛冽，精神為之一振。秋冬季節常見皮膚乾癢，亦是異位性皮膚炎等皮膚病復發旺季，其病以皮膚乾裂、脫屑或患處局部出水為特徵，為俗稱濕疹的其中之一成因。以下將介紹氣候乾燥，引發皮膚痕癢的預防及應對方法。

要避免長時間高水溫洗澡，以免皮膚油份水份過度流失，致皮膚乾燥爆裂、發炎痕癢。控制水溫度只略高於正常人體體溫，至大約40度；洗澡的時間不要過長，冬日時洗澡以達到能基本清潔為目標，不過度浸洗。此外，不宜過量使用肥皂或清潔用品，對於濕疹復發患者，可使用凡士林替代肥皂，直接塗上皮膚，清水洗擦至皮膚不黏手為宜。若面部皮膚敏感，潔面則宜簡約，只使用清水洗面，再以紙巾印乾面部水濕，避免用力過度抹擦皮膚。

沐浴後塗擦適量保濕用品，方法可於皮膚稍為抹乾後，趁皮膚仍濕潤時塗搽。這可使用較小量潤膚品，已能覆蓋大面積皮膚，免卻因使用過多護膚品而令皮膚黏膩難受。在一般情況下凡士林已有很好的保濕作用，但假若皮膚仍敏感者，可選擇椰子油、橄欖油食油或其提煉品替代。

至於食物注意及調理方面，由於中醫理論「肺主皮毛」及「肺喜潤而惡燥」，飲食應避免辛辣煎炸等刺激性食物，以免誘發肺熱內熱，引致皮膚炎症痕癢復發。建議平常可多進食潤燥生津食物，例如百合、生地、沙參等。若需夜睡或睡眠不足者，身體易傾向陰虛體質，見口乾身熱、煩躁多夢，保健可用花旗參或石斛焗茶服用。若皮膚症狀不至出水嚴重者，可以百部、苦參煎煮外洗，有良好止癢潤燥功用。

總括而言，避免洗澡過熱時間過久，皮膚適度搽上薄薄一層保濕精華，少吃辛辣刺激性食物，或以中藥外洗皮膚，可有效控制或預防皮膚乾癢復發。寫好文章，已夜闌人靜，聽一遍陳慧嫻《秋色》，好好上床休息去。

▲ 預防異位性皮膚炎復發