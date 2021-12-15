翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜 副刊版 2021/12/15 分享： 應有盡有的盆菜向來是冬至飯的好選擇，翡翠飲食集團繼上年首度推出盆菜反應熱烈後，今年會載譽歸來，於翡翠拉麵小籠包及翡翠潮州小廚中推出3款極上珍品盆菜，食材均相當豐富。 首推翡翠拉麵小籠包的滬式鮑魚花膠盆菜 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 今日 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 2021/12/13 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 SAVVY 首個亮麗聖誕 細味豐盛佳節晚宴 2021/12/13 SAVVY 首個亮麗聖誕 細味豐盛佳節晚宴 尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐 2021/12/10 尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐 平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝 2021/12/10 平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝 日本 酒店 美食 元朗 外賣 魚 沙田 蛋 蝦 中菜