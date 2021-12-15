翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜

應有盡有的盆菜向來是冬至飯的好選擇，翡翠飲食集團繼上年首度推出盆菜反應熱烈後，今年會載譽歸來，於翡翠拉麵小籠包及翡翠潮州小廚中推出3款極上珍品盆菜，食材均相當豐富。

首推翡翠拉麵小籠包的滬式鮑魚花膠盆菜

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