沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 副刊版 2021/12/15 分享： 香港沙田凱悅酒店今年推出的外賣盆菜，糅合傳統盆菜真味及多款中菜廳沙田18的招牌美食，讓食客安坐家中也能與親友共享美味。盆菜會分4人（$1,688）或6人用（$2,288），酒店行政總廚張康民師傅在元朗 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜 今日 翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 2021/12/13 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 SAVVY 首個亮麗聖誕 細味豐盛佳節晚宴 2021/12/13 SAVVY 首個亮麗聖誕 細味豐盛佳節晚宴 尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐 2021/12/10 尖沙咀澳洲餐廳Hue 推出聖誕及新年佳節套餐 平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝 2021/12/10 平安夜到FUMI享用套餐 獲贈Evolcare天然護膚套裝 日本 酒店 美食 元朗 外賣 魚 沙田 蛋 蝦 中菜