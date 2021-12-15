沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜

香港沙田凱悅酒店今年推出的外賣盆菜，糅合傳統盆菜真味及多款中菜廳沙田18的招牌美食，讓食客安坐家中也能與親友共享美味。盆菜會分4人（$1,688）或6人用（$2,288），酒店行政總廚張康民師傅在元朗

...