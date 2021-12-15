相信很多港人近兩年來都沒北上，不說遠的，就只說深圳，預計重新通關後，大家去到深圳，也有翻天覆地之感。

跟國際大牌子管理人聊起，他們是重新重視深圳市場，各牌子大型的新店會有多家落戶，之前也辦了不少大型展覽。不過更顯眼的改變，是新的中產及藝術型購物商場，都和過往港人愛逛的便宜小街小舖消費場所不一樣，都是房地產發展商主導的項目，但結合到較新和時尚的空間包裝。

此前有坐落一創意園區的T館，最近發展，是剛開的萬象前海，當然是之前萬象城那品牌的延伸，也在最新最型的一區即南山。前海這區，從外形建築而言，真是去了外國一樣了。這新Mall，有懸浮式的波浪天幕，戶外室內藝術品四散，寬闊的購物空間，完全可說是華南地區走在最前沿的。

以前一直不太特別留意前海的位置，現在看來，簡直有深圳香港同區規劃的意味了。它在蛇口碼頭往北一點的南山區，現在已發展成金融及新型辦公樓區，周邊自然開發了中產住宅區。可以這樣說，住在這邊的新深圳人，基本上已和羅湖那邊的不一樣了。前海有天然沿海大道風貌，位置大概是深圳灣關口（過關就到新界西北），和深圳機場的中間，看規劃，機場附近還會有大橋通去中山，這令前海像成為了深圳的新中心區。

進駐在商場的牌子也較特別，雖大部分都是只得英文logo，店的室內設計也近日韓式，不過從衣着到餐飲，其實好多都是內地本土牌子。所以說，這裏大概可領略到現階段所謂國潮風的最前端發展，已早早擺脫民族品牌那只得懷舊的趣味，轉而是新一代的設計師、經營者在運作，有些真是國外商場見到的水平。