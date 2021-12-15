近年，大型國際NGO屢爆醜聞，每次一爆即令公眾和善心人失信心，皆因NGO打着旗號做慈善，對彼之道德期望當然較高，合情合理。當期望和現實差異大，就會令公眾尤其是贊助者，產生受騙觀感。

上周，有香港善心人羅氏在社交媒體訴說一件可疑事件。八、九年前，他於宣明會助養了一名阿爾巴尼亞男孩，近日收到機構寄來男孩狀況，驚覺他已急促成長，便上網鍵入受助人全名搜尋，居然得來「傷心大發現」，同名「受助養男孩」原來「又煙又酒又跑車」。羅氏直接與男孩網上對話，關鍵位是：男孩確認宣明會照片中人是自己；二、男孩稱自己及家人對捐助全不知情；三、男孩更說，只知道自己被拍照，但並無寫甚麼聖誕卡或感謝卡之類。

雖然香港宣明會總幹事公開拍片交代，指「善款是用來在當地社區推行改善生計等工作」，又指「此舉比直接給錢受助人，效果更長遠」云云，但似乎未能釋疑。

此醜聞致命點有三：一、以「助養小孩」之名，甚至令善心人誤信已獲配對特定一名當地小孩（每年有孩子的狀況報告、手寫感謝信），有「欺騙」之嫌，故有網民留言反駁：「這樣就不是助養兒童，而是捐款發展社區項目」；二、若連當地小孩和其家人都對捐助事宜不知情、只知被人拍過照的話，那就涉嫌「雙重欺騙」了；三、這已是該機構今年被爆的第三宗醜聞，每次都是助養者親自揭發不同形式的「造假」災難，且證據充足，所以機構的籌碼已不多。而「雙重欺騙」是會把任何一間NGO陷入嚴重的誠信危機。在公眾和捐款人的角度，這並非只涉幾個職員的錯失或甩漏的問題，而是整間機構的結構性問題。

這三大致命點，未見機構有令公眾釋疑、信服及覺得合理的交代和解釋。最基本要交代的問題是：一、受助者是否知情？若否，如何解釋？二、既然捐款用作「發展社區項目」，為何還以「助養和配對小孩」之虛設令公眾誤解？三、如何嚴防類似事件？若未能妥當和合理交代，恐怕捐款或會一走無回頭。