蘋果推Android App 偵測AirTag防追蹤 行政人員版 2021/12/15 分享： 蘋果（Apple）藍牙追蹤器AirTag登場後，其安全性問題一直受質疑。為解決用戶憂慮，蘋果早前表示今年會在Android作業系統上，推出偵測AirTag的應用程式，允許Android用戶檢查自己四周 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 主機護蓋推5色 打造個人化PS5 今日 主機護蓋推5色 打造個人化PS5 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 2021/12/14 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 Teams App更新 Android手機減出錯 2021/12/14 Teams App更新 Android手機減出錯 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 2021/12/10 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 2021/12/10 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 商業 Apple Android 作業系統 Google Play 藍牙