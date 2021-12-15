主機護蓋推5色 打造個人化PS5

Sony將為PS5推出全新配色的主機護蓋及DualSense無綫控制器，是次推出5色PS5主機護蓋，分別有午夜黑、星塵紅、星幻粉、星光藍及銀河紫。其中的午夜黑和星塵紅護蓋，將率先於明年1月21日起發售

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