主機護蓋推5色 打造個人化PS5 行政人員版 2021/12/15 分享： Sony將為PS5推出全新配色的主機護蓋及DualSense無綫控制器，是次推出5色PS5主機護蓋，分別有午夜黑、星塵紅、星幻粉、星光藍及銀河紫。其中的午夜黑和星塵紅護蓋，將率先於明年1月21日起發售 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果推Android App 偵測AirTag防追蹤 今日 蘋果推Android App 偵測AirTag防追蹤 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 2021/12/14 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 Teams App更新 Android手機減出錯 2021/12/14 Teams App更新 Android手機減出錯 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 2021/12/10 Apple Wallet新技術 iPhone變Hyatt房門匙 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 2021/12/10 三星兩款摺機系統更新 現屏幕閃爍低效能問題 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 遊戲設置 Sony PlayStation