中銀香港致力推動數字化發展　與企業攜手「數碼起動 夥伴同行」

資訊科技的推陳出新，加上疫情的帶動，令各行業紛紛追趕數碼轉型的步伐，以迎合顧客的購物新常態。有本地健康養生飲品及食品集團便透過銀行提供的嶄新雲端財務管理服務和多元化企業支援方案，加強數碼轉型的能力，並藉此提升營運效率，令品牌可以專注業務拓展。



為配合市場發展，健康工房（涼茶）有限公司（下稱健康工房）近年積極將數碼化融入業務策略，包括採用中銀香港的綜合收款服務，以及最新推出的「ERP雲服務–雲會計」（下稱「雲會計」），藉此優化營運效率，令品牌能夠更有效地調配資源，拓展業務。



多元化方案 令數碼化進程更流暢



本着天然無添加的宗旨，健康工房的草本飲品及養生湯包均為新鮮調製，故產品的保存期有限。「為向顧客提供最優質的產品，我們積極引進數碼化管理，並加強市場對產品需求及存量的分析，從而更有效地運用集團的資源。」健康工房副行政總裁彭靖淳（Freddie）表示，集團除透過數碼化管理庫存，提升營運效益、實現無紙化以外，更因應顧客消費習慣的改變，在銷售過程中全面推動數碼化。



「隨着各類電子支付方式的應用普及，為減輕門市同事處理不同電子支付工具的負擔，我們接納了中銀香港的建議，採用其『BoC Bill綜合收款服務』方案，並於全線分店設置中銀信用卡收款機。」Freddie解釋，由於BoC Bill的智能終端機支援多種電子支付方式，不只令員工工作時更得心應手，亦提升了顧客的消費體驗。



「雲會計」服務 管理會計賬目更輕鬆



談及大眾的消費習慣，Freddie直言因應網上購物大行其道，該集團除經營27間門市以外，亦積極完善網店的購物安排，並與網購平台合作，擴展銷售渠道。



「考慮到每個人的健康需要各有不同，為方便客戶適時養身，我們會加強線上及線下的中醫養生教育。顧客從中可以學習到中醫知識及季節適時養生的重要性，選擇在不同季節下適合自己的產品。」Freddie不諱言有關系統的研發，以至數碼化管理庫存均涉及一定的人力物力，猶幸得到中銀香港的支援，令集團的營運表現得以持續提升。



「除了上述的收款方案以外，我們亦有使用中銀香港的企業網上銀行iGTB NET，以及當中的『雲會計』，它讓我們可輕鬆處理日常會計賬目，並直接連接中銀香港的賬戶與會計賬目進行自動對賬。」Freddie表示，由於中銀香港設有網上及電話支援服務，並提供線上培訓，故員工亦能輕鬆掌握有關系統的操作；而隨着營運流程的簡化，亦令集團有更多的空間和資源拓展業務，包括在業務中加入ESG元素，為世界可持續發展出一分力。



藉強強聯手 共創雙贏局面



作為健康工房的緊密合作夥伴，中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅（Johnson）樂見健康工房成功推展一系列的數碼化方案，並謂彼此仍然存在很大的合作空間。「例如配合數碼化的發展，中銀香港的無紙化服務、綠色金融產品正好能滿足健康工房在可持續發展方面的需要。」

▲ 健康工房副行政總裁彭靖淳（右）及中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅期望透過加深彼此的合作，共創雙贏局面。

Johnson更透露，中銀香港現正優化旗下的數碼化服務，助企業客戶減省日常營運時付出的人力和時間。「因應金融科技的發展，我們正構思把線上開戶、線上貸款等服務延伸至企業客戶層面。」他補充指出，中銀香港憑藉母行中國銀行在內地及全球的龐大網絡，透過「惠如願 ‧ 中銀e企贏」，為內地、香港及海外企業提供跨境投資、技術交流及貿易合作的撮合平台，助客戶物色合作夥伴，實現雙贏局面。



至於Freddie總結時則強調，數碼轉型乃各行業的大勢所趨，他認為企業若在實踐數碼化過程中能找到堅實的合作夥伴，定能為企業的持續發展提供穩固的支持。

（資料由客戶提供）