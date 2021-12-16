中信銀行(國際)高達5.88%額外年利率　上限至港元400萬　助你踏上大富翁之路

2021年即將過去，相信不少朋友都會趁機檢視過往一年的理財成績，同時為來年的投資理財作好部署。然而，怎樣才能有效率避風險兼累積財富呢？其實除了單憑日常儲蓄之外，大家還可善用各大銀行推出的存款計劃，提升理財成效。以中信銀行(國際)inMotion動感銀行為例，其「大富翁存款」推廣優惠便為新客戶提供高達5.88%的存款年利率，合資格資金的上限更為400萬港元！



新舊客戶同享額外年利率



為迎合客戶需要，中信銀行(國際)近年先後推出多種嶄新產品和服務助客戶實現理財目標。例如該行於今年1月把經典的「大富翁」角色及理財遊戲概念，融入「inMotion動感銀行」的各個環節，推出「大富翁存款」推廣優惠。

▲ 新客戶可尊享高達5.88%的額外年利率優惠。

近日，該行又為客戶提供全新推廣優惠，即日起至12月30日，新客戶只要存入合資格新資金（1萬至400萬港元）並登記「大富翁存款」推廣優惠，便可尊享高達5.88%的額外年利率優惠（見下表）！即使是現有客戶，同樣可享有高達1.38%的額外年利率優惠。

*合資格新客戶是指於登記期開始起計過去12個月內未曾持有中信銀行(國際)有限公司（「本行」）之任何銀行戶口或服務的客戶。

^合資格現有客戶是指已持有本行戶口或服務的客戶。



額外年利率按月遞增



登記「大富翁存款」推廣優惠的額外年利率按月遞增，若想尊享額外年利率優惠，須緊記於12月30日前開戶，並且必須於登記期內至少一個工作天存入不少於1萬港元的新資金金額。



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▲ 登記「大富翁存款」推廣優惠的額外年利率按月遞增。

（特約）