大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計 副刊版 2021/12/16 分享： 大澳這個擁有「東方威尼斯」美譽的地方，保留一份傳統水鄉的風情，其寧靜而獨特的鄉郊氛圍，猶如一場遠離繁囂的小旅行。下星期聖誕期間大澳更會舉行文化節，有多種不同活動及體驗，全部可免費參與，又有藉口可重遊一 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選 2021/12/14 數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 2021/12/13 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 2021/12/11 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 2021/12/11 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 2021/12/10 TKO Spot「不想運動運動會」 多個運動體驗免費任玩 大澳 歷史文化 Local Tour 展覽 發展局 颱風