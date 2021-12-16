大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計

大澳這個擁有「東方威尼斯」美譽的地方，保留一份傳統水鄉的風情，其寧靜而獨特的鄉郊氛圍，猶如一場遠離繁囂的小旅行。下星期聖誕期間大澳更會舉行文化節，有多種不同活動及體驗，全部可免費參與，又有藉口可重遊一

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