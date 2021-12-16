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朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡

副刊版 2021/12/16

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美式快餐可說是陪伴不少人成長，今個聖誕，潮流平台kkplus夥拍香港本地玩具品牌HappiClass及快餐玩具收藏單位Ahoy，變身成為70年代於香港美式快餐「KK' Meal奇奇妙快餐店」聖誕主題展

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欄名 : 新鮮熱辣

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