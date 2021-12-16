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德之賊也

副刊版 2021/12/16

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「同乎流俗，合乎污世；居之似忠信，行之似廉潔；眾皆悅之，自以為是；而不可與入堯、舜之道，故曰德之賊也。」《孟子，盡心下》

想不到兩千多年前的孟子，居然隔空隔代戳中部分美國人「自以為是」的德性。

美國NBA籃球員接受CNN電台訪問，談及有關美國政府不派官員出席冬奧的決定，他所說的話不大要緊，亦無任何重要觀點，醫生只留意到他穿的T恤大字寫着：「Free Tibet, Free Taiwan, Free Hong Kong」。其他地方，醫生可能不太懂，但這句「Free Hong Kong」卻着實令醫生摸不着頭腦，自加拿大回港已二十五年，感到百分百自由，突如其來被這位可能從未涉足香港的美國籃球員，公然說我們沒有自由，真不知道是醫生蠢得厲害，還是他笨得離譜，也要自問是否蠢到連失去自由不知道。

查閱「自由」（freedom）定義，姑且用上美國人的字典（Merriam-Webster），自由是：「the power to do what you want to do : the ability to move or act freely」，就是這麼簡單，可以隨心所欲做自由想做的事情，除在囚人士，香港人絕對能做自己想做的事、說想說的話，當然自由（包括美式自由）也是要在法律保障下才能成事，否則，社會便會大亂。

某些美國人以正義自居，按個人狹窄主觀看別人國家，自以為是，硬要說別人沒有自由，並需要他這位籃球員來釋放，不僅貽笑大方，更如孟子所說：「德之賊也」（即是破壞道德的賊）。

想跟這籃球員說句：「請不用掛心，我很自由，你還是專心打球吧！這可能是你最懂的事情。」

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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