「同乎流俗,合乎污世;居之似忠信,行之似廉潔;眾皆悅之,自以為是;而不可與入堯、舜之道,故曰德之賊也。」《孟子,盡心下》

想不到兩千多年前的孟子,居然隔空隔代戳中部分美國人「自以為是」的德性。

美國NBA籃球員接受CNN電台訪問,談及有關美國政府不派官員出席冬奧的決定,他所說的話不大要緊,亦無任何重要觀點,醫生只留意到他穿的T恤大字寫着:「Free Tibet, Free Taiwan, Free Hong Kong」。其他地方,醫生可能不太懂,但這句「Free Hong Kong」卻着實令醫生摸不着頭腦,自加拿大回港已二十五年,感到百分百自由,突如其來被這位可能從未涉足香港的美國籃球員,公然說我們沒有自由,真不知道是醫生蠢得厲害,還是他笨得離譜,也要自問是否蠢到連失去自由不知道。

查閱「自由」(freedom)定義,姑且用上美國人的字典(Merriam-Webster),自由是:「the power to do what you want to do : the ability to move or act freely」,就是這麼簡單,可以隨心所欲做自由想做的事情,除在囚人士,香港人絕對能做自己想做的事、說想說的話,當然自由(包括美式自由)也是要在法律保障下才能成事,否則,社會便會大亂。

某些美國人以正義自居,按個人狹窄主觀看別人國家,自以為是,硬要說別人沒有自由,並需要他這位籃球員來釋放,不僅貽笑大方,更如孟子所說:「德之賊也」(即是破壞道德的賊)。

想跟這籃球員說句:「請不用掛心,我很自由,你還是專心打球吧!這可能是你最懂的事情。」