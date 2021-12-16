英指蘋果Google 控制消費者選擇

蘋果及Google再被點名，英國競爭和市場管理局（CMA）指出，兩企業在系統、應用程式商店等方面對消費者造成控制，且壟斷手機市場的競爭和選擇，甚至令手機價格上升。

當局日前發表初步調查指，當消費者購買行

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