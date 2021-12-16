英指蘋果Google 控制消費者選擇 行政人員版 2021/12/16 分享： 蘋果及Google再被點名，英國競爭和市場管理局（CMA）指出，兩企業在系統、應用程式商店等方面對消費者造成控制，且壟斷手機市場的競爭和選擇，甚至令手機價格上升。 當局日前發表初步調查指，當消費者購買行 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 英特爾斥554億 檳城廠房擴產能 今日 英特爾斥554億 檳城廠房擴產能 主機護蓋推5色 打造個人化PS5 2021/12/15 主機護蓋推5色 打造個人化PS5 蘋果推Android App 偵測AirTag防追蹤 2021/12/15 蘋果推Android App 偵測AirTag防追蹤 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 2021/12/14 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 Teams App更新 Android手機減出錯 2021/12/14 Teams App更新 Android手機減出錯 商業 Apple Google 英國 服務 產品 Android 壟斷 iOS 科技行業