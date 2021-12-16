英特爾斥554億 檳城廠房擴產能 行政人員版 2021/12/16 分享： 英特爾（Intel）持續在全球各地投資發展，據路透社報道，該企計劃投資71億美元（約554億港元），擴充馬來西亞檳城的先進半導體封裝工廠產能。 報道指，由於Intel部分處理器產品封裝，是在馬來西亞進行 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 英指蘋果Google 控制消費者選擇 今日 英指蘋果Google 控制消費者選擇 主機護蓋推5色 打造個人化PS5 2021/12/15 主機護蓋推5色 打造個人化PS5 蘋果推Android App 偵測AirTag防追蹤 2021/12/15 蘋果推Android App 偵測AirTag防追蹤 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 2021/12/14 Tesla Cybertruck 多款第3方包膜選擇 Teams App更新 Android手機減出錯 2021/12/14 Teams App更新 Android手機減出錯 商業 科技行業 Intel 英特爾（Intel，美：INTC） 疫情 美國 產品 馬來西亞 處理器 檳城