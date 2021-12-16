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英特爾斥554億 檳城廠房擴產能

行政人員版 2021/12/16

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英特爾（Intel）持續在全球各地投資發展，據路透社報道，該企計劃投資71億美元（約554億港元），擴充馬來西亞檳城的先進半導體封裝工廠產能。

報道指，由於Intel部分處理器產品封裝，是在馬來西亞進行

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欄名 : 科技新知

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