普遍女士願意花錢購買面部護膚品，消委會調查指本港女士每年支出約3,100元。但有近半人表示，擁有囤積逾一年的未開封護膚品，當中最多為面膜；當護膚品已過期時，竟有25%人會繼續塗臉。

消委會提醒，使用過期

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