護膚品未開封 近半女士囤積逾年 產品過期25%續塗臉 可致紅腫發炎 港聞版 2021/12/16 分享： 普遍女士願意花錢購買面部護膚品，消委會調查指本港女士每年支出約3,100元。但有近半人表示，擁有囤積逾一年的未開封護膚品，當中最多為面膜；當護膚品已過期時，竟有25%人會繼續塗臉。 消委會提醒，使用過期 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 9成火腿火雞片高鈉 阿信屋日食4片超標 今日 9成火腿火雞片高鈉 阿信屋日食4片超標 信用卡現金透支 年利率5.9至近48% 今日 信用卡現金透支 年利率5.9至近48% 599元功能外套 評分媲美4500元品牌 今日 599元功能外套 評分媲美4500元品牌 你可能感興趣 9成火腿火雞片高鈉 阿信屋日食4片超標 今日 01:00 9成火腿火雞片高鈉 阿信屋日食4片超標 信用卡現金透支 年利率5.9至近48% 今日 01:00 信用卡現金透支 年利率5.9至近48% 599元功能外套 評分媲美4500元品牌 今日 01:00 599元功能外套 評分媲美4500元品牌 產品 消委會 面膜 The Body Shop