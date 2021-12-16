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護膚品未開封 近半女士囤積逾年

產品過期25%續塗臉 可致紅腫發炎

港聞版 2021/12/16

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普遍女士願意花錢購買面部護膚品，消委會調查指本港女士每年支出約3,100元。但有近半人表示，擁有囤積逾一年的未開封護膚品，當中最多為面膜；當護膚品已過期時，竟有25%人會繼續塗臉。

消委會提醒，使用過期

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