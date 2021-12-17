PANERAI Luminor Marina Quaranta 海洋王者

一直以來，PANERAI與海洋結下不解之緣，但每當大家提起品牌，總叫大家想到它的強項就是專業的潛手腕錶與及那跨越性別引領大尺碼腕錶潮流的先驅。剛剛PANERAI加添了全新成員Luminor Marina Quaranta腕錶，再次奠定大號腕錶美學的同時，將專業潛手腕錶的外觀變得更是典雅，無論是出席任何場合都非常適合，成為腕錶界動靜皆宜的典範。

▲ PAM01270型號錶盤採用藍色太陽放射紋，色彩非常吸引，夜光阿位伯數字和小時標示，應用P.900自動上鏈機芯，厚4.2毫米，配備Incabloc防震裝置。（$53,400）

▲ 磨砂精鋼錶殼，配拋光精鋼錶圈。

產品查詢：8200 3033



來自意大利的PANERAI近年動作一浪緊接一浪，上個月剛剛在尖沙咀的旗艦店舉行了「捕捉時間，光繪挑戰」的互動體驗，與及與冒險家Mike Horn合作推出的聯乘腕錶，到了今個月又來到非常矚目的Luminor Marina Quaranta腕錶。說到PANERAI標誌性的設計，當然是那44毫米及47毫米，在市場上只此一家辨識度極高的錶殼，但隨著品牌迎向未來和錶款的進化，這一次有著不同顏色合共3款的腕錶，包括PAM01270、PAM01271和PAM01272，錶殼的大小都一律調整至40毫米，使腕錶更靈活地可以在不同場合佩戴，同時又可以在中尺寸腕錶市場上穩佔一重要席位。

▲ PAM01271型號採用白色錶盤，夜光阿拉伯數字和小時標示，3點鏈位置設日期顯示，9點位置則是小秒盤。（$53,400）

▲ PAM01272型號採用黑色啞光錶盤，留意3枚腕錶都提供可快速拆卸系統，未來日子更有色彩豐富的橡膠錶帶推出。

▲ 錶背是磨砂精鋼錶背。

至於Luminor Marina Quaranta腕錶性能上，秉承品牌的專業，應用上P.900自動上鏈機芯，機芯的厚度更只有4.2毫米，配備3日能量儲備和100米防水。顏色方面，PAM01270型號是藍色太陽放射紋錶盤配深藍色鱷魚皮帶。PAM01271型號是白色啞光錶盤配黑色鱷魚皮錶帶或黑色小牛皮錶帶。而以上的錶帶和錶釦均配備快速拆卸系統，大家可以毋須使用任何工具都可以自行輕鬆地更換錶帶，更甚的是，品牌更為這一個系列提供不同顏色和物料的錶帶可供選擇，當中包括質感輕盈的橡膠錶帶。對喜歡配合當日心情而更換錶帶的消費者來說，可說是喜出望外的禮物，同時又為Luminor Marina Quaranta腕錶帶來更多的可塑性。

▲ 白色錶盤，同樣內置P.900自動上鏈機芯，拋光精鋼錶圈，當然不可缺少磨砂精鋼錶冠護橋裝置。

▲ 錶身底蓋密封，防水100米。

（資料由客戶提供）