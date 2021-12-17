馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 副刊版 2021/12/17 分享： 參加了Martell中環限定店的「馬爹利尚特盧城堡虛擬品鑑之旅」，昔日許多採訪Chateau de Chanteloup的回憶都回來了。在這個不知何時可以恢復正常往來各地的年代，品牌一個接一個設立期間 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 2021/11/26 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 2021/11/12 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 2021/10/15 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 2021/10/15 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 2021/09/10 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 法國 置地廣場 The Landmark 中環 品牌 設計 AR 設計師 檸檬 電車 纜車