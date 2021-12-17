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馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗

副刊版 2021/12/17

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參加了Martell中環限定店的「馬爹利尚特盧城堡虛擬品鑑之旅」，昔日許多採訪Chateau de Chanteloup的回憶都回來了。在這個不知何時可以恢復正常往來各地的年代，品牌一個接一個設立期間

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欄名 : Wine

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