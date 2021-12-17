尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮

廚師發辦，是近年香港的不敗菜式，每個月都幾乎有一間主打Omakase的新店上場，每間各有性格，展現出廚師非凡功架。而最新落戶尖沙咀的日本料理餐廳天沢，就由兩位擁有近20年入廚經驗兼曾在多間壽司名店任職

...