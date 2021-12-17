尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮 副刊版 2021/12/17 分享： 廚師發辦，是近年香港的不敗菜式，每個月都幾乎有一間主打Omakase的新店上場，每間各有性格，展現出廚師非凡功架。而最新落戶尖沙咀的日本料理餐廳天沢，就由兩位擁有近20年入廚經驗兼曾在多間壽司名店任職 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 2021/12/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 【Good Food,Good Mood@iM網欄】蛻變中的經典 Amber 2.0 2021/12/06 【Good Food,Good Mood@iM網欄】蛻變中的經典 Amber 2.0 【Good Food，Good Mood@iM網欄】香港分子料理始祖 Bo Innovation 2021/11/29 【Good Food，Good Mood@iM網欄】香港分子料理始祖 Bo Innovation 創意手打西式醬汁 西日Fusion鐵板盛宴 2021/11/26 創意手打西式醬汁 西日Fusion鐵板盛宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】那些年，我們一起蒲過的夜店 Dragon-i 2021/11/15 【Good Food,Good Mood@iM網欄】那些年，我們一起蒲過的夜店 Dragon-i 日本 設計 餐廳 美食 上海 尖沙咀 菜式 魚 聖誕節 海鮮