江旻憓現身支持第四屆中移動香港行山節　呼籲行山安全 響應環境保育

中國移動香港及中國香港旅行遠足聯會（旅聯）聯合主辦的第四屆「中移動香港行山節」已於上周日（12日）圓滿舉行。活動以香港少年領袖團萬宜訓練營作為起點，聯同多支行山隊於不同地區同步出發，氣勢浩浩蕩蕩。大會今年以「環境保育、行山安全」為主題，期望延續推廣健康生活的理念外，亦呼籲大眾在遠足的同時也要愛護郊野注意安全。中移動香港於同日在MyLink推出「萬步有禮」活動，鼓勵市民透過Mylink全新功能的「組團任務」，邀約志同道合的摯友「為健康，一齊行」，並首次推出以MyLink積分轉化為捐獻，支持環保工作。

▲ 一眾主禮嘉賓主持第四屆「中移動香港行山節」啟動儀式。

啟動禮上，活動籌委會聯席主席暨中國移動香港董事長李鋒博士表示：「中移動香港行山節希望將健康生活訊息傳遞給市民大眾外，亦希望發揮香港的天然優勢，為香港打造成為『城市名片』，提倡郊野清潔、無痕行山，推動市民保護大自然。疫情下，行山節籌委會在過去一年透過線上和線下活動，鼓勵大家『為健康 一齊行』 。同時，香港旅遊發展局在疫情下重點推動『綠色本地遊計劃』，而今天活動亦完全按照『綠色本地遊』守則而組織起來，讓大家在疫情下可以安全地享受行山樂。」李博士除了大力推廣行山活動外，還鼓勵現場人士於12月19日「為港為己投一票」，攜手為香港締造更美好的未來。

▲ 活動籌委會聯席主席暨中國移動香港董事長李鋒博士為第四屆「中移動香港行山節」致歡迎辭。

▲ 香港旅遊發展局主席彭耀佳博士為第四屆「中移動香港行山節」致辭。

為健康一齊行 培養行山樂趣



今屆行山節為推動更多人一齊行，同步於香港多個行山路線一起出發，包括金山郊野公園的路線及西貢的嶂上線，參與人士逾數百人，場面熱鬧。同時，今屆行山節邀請到旅遊發展局主席彭耀佳博士擔任主禮嘉賓，他在會上表示日後將積極向外宣揚香港旅遊行山的亮點，讓旅客體會到香港擁有豐富的天然地貌，值得大家來港購物消費之餘，也可抽空參觀香港的行山景點。



此外，大會更首次主辦Mylink「行山達人挑戰」活動，邀請15位行山達人拍攝影片，以有趣生動的片段為市民發掘24節氣路線的樂趣，其中6位行山達人更到現場介紹路線、分享行山貼士並即席拉票，推動市民瀏覽影片及投選最喜愛的行山達人，以贏取5G旗艦手機及Mylink積分。詳情瀏覽：https://bit.ly/3oXkuvV。據知，這項比賽推出短短數日，排名首位的行山達人已高達萬多票。



世界劍擊冠軍江旻憓 率眾齊做熱身操



另外，2021十大傑出青年及世界女子劍擊(重劍) 冠軍江旻憓、傑出青年協會主席梁國成為鼓勵大家養成行山習慣，亦到場呼籲大家在出發前做好準備，兩人於台上更即席帶領眾嘉賓進行熱身及為行山節主持起步禮。

▲ 江旻憓身體力行支持行山活動，帶領現場嘉賓進行熱身操。

萬步同心同行 響應香港行山節



今次參與行山節啟動禮的多位嘉賓除了中移動一眾高層，當中還包括旅發局主席彭耀佳博士GBS JP、香港天文台署理助理台長鄭元中、活動籌委會副主席暨民安隊副處長林國興JP、活動籌委會聯席主席暨全國政協委員高永文醫生GBS JP、活動籌委會副主席暨香港少年領袖團司令黃衛民上校ED等。中移動香港董事兼行政總裁李帆風亦出席支持及表示，中移動的行山節並非一日計劃，而是一年計劃。自2018年開始，每季度都舉辧不同形式的活動，包括行山、植樹、執垃圾等。公司內部亦有一支行山義工隊，大家會身體力行，落實行動推廣環保訊息。例如去年統籌同事到郊野公園「執垃圾」，今年5月更邀約數百名市民一起行山，建立健康生活。



行山節活動亮點



全新「萬步有禮」活動，即日起至2021年12月21日，市民只要透過MyLink於指定時間內完成三項任務，包括「組團任務」、回答「環境保育及行山安全」的問題，以及計步任務，就有機會贏取首次登場的「中移動香港行山節限量版大富翁」及MyLink積分。大會亦首次推出以MyLink積分支持環保保育工作，參加者可選擇將活動中贏得的MyLink積分 (每2,000 MyLink積分相等於港幣20元捐款，或以每5,000 MyLink積分相等於港幣50元捐款)，捐贈予環保促進會，以支持環保工作。詳情瀏覽：https://bit.ly/3GMZrT3

▲ 參加MyLink「萬步有禮」活動，即就有機會贏取首次登場的「中移動香港行山節限量版大富翁」。

（資料由客戶提供）