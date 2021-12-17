Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 副刊版 2021/12/17 分享： 聖誕節快到，Vivienne Westwood Cafe推出5道菜節日套餐（$988 / 2位，另加一），糅合了英式及意式傳統菜式，大家可以度過一個歐陸式的聖誕。前菜有兩款可供選擇，其中包括蟹肉露筍沙 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 今日 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 2021/12/16 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 2021/12/15 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜 2021/12/15 翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 2021/12/13 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 英國 日本 餐廳 法國 尖沙咀 菜式 意大利