Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐

聖誕節快到，Vivienne Westwood Cafe推出5道菜節日套餐（$988 / 2位，另加一），糅合了英式及意式傳統菜式，大家可以度過一個歐陸式的聖誕。前菜有兩款可供選擇，其中包括蟹肉露筍沙

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