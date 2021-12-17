Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐

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副刊版 2021/12/17

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聖誕節快到，Vivienne Westwood Cafe推出5道菜節日套餐（$988 / 2位，另加一），糅合了英式及意式傳統菜式，大家可以度過一個歐陸式的聖誕。前菜有兩款可供選擇，其中包括蟹肉露筍沙

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欄名 : 新鮮熱辣

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