The Pearl推出5道菜聖誕大餐 副刊版 2021/12/17 分享： 尖沙咀的The Pearl西餐廳推出5道菜的聖誕大餐（$688 /位，另加一），菜式包括聖誕沙律，用糖漿醃製的甘栗，甜綿軟糯，芝士吸收了甘栗的香氣，味道出奇地配合。塔斯卡尼檸檬薏米湯，是意大利人的傳統 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 今日 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 2021/12/16 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 2021/12/15 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜 2021/12/15 翡翠拉麵小籠包及潮州小廚 推出滬式潮式鮑魚花膠盆菜 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 2021/12/13 Artisan Lounge 推出一系列環球佳餚及下午茶 英國 日本 餐廳 法國 尖沙咀 菜式 意大利