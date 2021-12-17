The Pearl推出5道菜聖誕大餐

尖沙咀的The Pearl西餐廳推出5道菜的聖誕大餐（$688 /位，另加一），菜式包括聖誕沙律，用糖漿醃製的甘栗，甜綿軟糯，芝士吸收了甘栗的香氣，味道出奇地配合。塔斯卡尼檸檬薏米湯，是意大利人的傳統

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