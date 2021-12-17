香港時常出現人龍，不論因由，只要市民覺得供求不對等，為了購簡單貨品如廁紙、口罩，也曾有人龍出現。

然而，酒舖出現人龍卻極罕見，供求不對等的名酒價值不菲，並非一般市民所能負擔之餘，亦只在拍賣場出現，例如近年便有一枝六十年的The Macallan Peter Blake 1926，以超過一百萬美元賣出，有競投者但絕對沒有人龍。惟近日醫生走過太古坊某新開張酒舖，人龍長得難以相信，好奇心驅使下趨前相問，原來竟是為了「她」！

跟「她」早前有緣偶遇，她一身粉紅打扮，很有時代感，性格複雜，由辛辣到甜美，箇中變化猶如一片高濃度巧克力，慢慢在嘴裏溶化，先甘苦到蜜糖再到迷人香草，一概俱備。

「她」便是新上場的The Macallan Harmony Collection Rich Cacao（可可協奏曲），cacao（或稱cocoa）就是巧克力豆，也就是Theobroma cacao（可可樹）的種子。這威士忌以此命名，是因為釀酒師Polly Logan遠赴西班牙，跟巧克力大師Jordi Roca謀求共同創造，蘊釀的概念是釀製一枝跟巧克力完美配合的威士忌，他們的辛勞帶來成功，這巧克力跟威士忌合拍的結晶品，故稱The Harmony（和諧）。

產量極有限，但價錢奇怪地相宜，可能酒舖老闆為新店作招徠，才以此好價出售，相信炒風極強的威士忌市場，絕不會放過這大好良機，醫生也曾心動，但天生「人龍恐懼症」，要排長隊的事情總是避之則吉。

人生中，能有緣偶遇已很滿足，又何須擁有？