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不令人難受是種修養

副刊版 2021/12/17

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有些人從不會向人說「謝謝」（或唔該晒）、「對不起」（或唔好意思），兩句看似稀疏平常的說話，幼稚園生都識講，但偏偏有些成年人就是不會說。

從不向人說謝謝或對不起的人，大概有幾種心態：一、人家的幫忙或人家對自己好是奉旨，甚至覺得「我叫你幫／我俾機會你對我好，係你榮幸，直情益咗你」，那是「自戀」到有病（Narcissistic）的心態。二、從不覺得自己做錯／做得不好，那是毫無反省能力的自我中心（Egocentric）之流。三、自尊心過盛，覺得自己地位超然，對人講謝謝或對不起，乃示弱表現，反映此人有自我感覺優越的心理問題（Superiority Complex）。

不令人難受是一種修養。心智成熟的人，會在人家幫了自己時表達感謝，又或當意識到自己令對方難為、難受或難過了，會說聲對不起。在自己應該做的時候，連講聲「多謝／唔該晒」或「對唔住／唔好意思」都不願的人，其心理健康必有點阻滯。

做人做到相當年紀，若連這樣簡單的一個待人接物關口都不合格，說明其自我修正能力奇差，其實講句「今次真係唔該晒／今次係我疏忽咗，真係唔好意思」有幾難呢？人心肉做，本來氣上心頭，但見你誠意十足，最終又點會嬲得落？人際相處，就是要管理好當中很微妙的情感，適當時向人講聲「多謝／唔該晒」或「對不起／唔好意思」，是人際關係的潤滑劑。

有人想對你好，也得給對方一個充分理由去繼續，一句感謝可能令人再有為你赴湯蹈火的動力、一個歉意或會令情誼繼續存溫；相反，連簡單一句能潤飾關係都不屑的人，把自己放得高過對方感受，久而久之，人家還有甚麼理由把你放在當心處？

見微知著，一個人如何對待「謝謝」和「對不起」這簡單的兩句話，間接反映了其個性、涵養和教養。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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