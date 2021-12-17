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北角匯人氣餐廳酒吧開張 人寵吃喝玩樂新蒲點

行政人員版 04:00 2021/12/17

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最近多間人氣商戶喺北角匯開業，包括新登場嘅寵物友善餐廳「活LITM」，顧客可以帶埋寵物去開party，同時可以180度飽覽海旁景色。黛安知道，老闆Sandy同Denise都係愛狗之人，佢哋喺聖誕及新年期間，除咗會推出$388一位嘅4道菜節日套餐外，仲會推出寵物「泡啡」Puppuccino等，而且有唔少開業優惠㖭。

另一新店「Night Water」就將酒窖同酒吧體驗二合為一，店內有約300款氈酒、紅酒、白酒、香檳、手工啤酒等，更可以零售價錢喺店內品酒，以太空概念設計嘅戶外品酒區，亦吸引唔少人去打卡。

另外，老字號臘味「英皇道老舖」金菊園嘅第四代傳人黎曉靈同老師傅後人，最近將經典品牌復刻重現，帶來新品牌「金菊緣」，沿用當年配方炮製人手製臘腸，喺北角匯重新開舖，將金菊園以前嘅人情味帶畀大家。

公關姊妹話，上述新店開張適逢北角匯開業2周年，由即日起至明年1月2日商場會推出獎賞優惠，包括20倍額外積分賞、1+1禮品福袋、低至2折積分換禮品等，大家快啲去掃貨兼歎美食啦。

本文轉載自《晴報

寵物友善餐廳「活 LITM」

酒窖和酒吧合二為一的「Night Water」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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