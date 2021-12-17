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選擇一起成長的員工

行政人員版 04:00 2021/12/17

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有集團子公司負責人問我意見，他們的公司比較新，剛剛站穩了陣腳，有條件增加人手，他們想聘請有幾年相關經驗的人才，可以快些上手，甚至可以引入其他公司的一套，讓他們可以擴闊眼界；但另一方面，他們也想考慮聘請沒有經驗的，雖然好處是成本低得多，但卻要自己花時間教。

我說請一個他想請的人好了，只要是他自己的決定，就是最好的決定。新請的同事不是跟我工作，而是跟他們一起工作，我還是不要指指點點。不過如果真的讓我選擇的話，我會傾向請沒有經驗的，寧願自己花一點時間去指導。

首先，他們公司仍在起步階段，公司不是很多人，從其他公司引入有經驗人才，如果合不來的話，帶來的文化衝擊會很大。而且有經驗的人，對於工作模式和解決問題的方法，可能已經有一套固定的想法，我們不一定認同，但要改也不容易。還是自己一手一腳教的，管理上比較容易一點。

而且有經驗的人才，有很多選擇，未必願意選擇我們這家成立不久，規模不大的初創。即使願意選擇，要求的報酬可能比其他選擇較高，花錢挖角未必很值得。

我們的公司比較新，同事仍在摸着石頭過河，需要的可能是能夠一起學習、一起摸索、一起成長的員工。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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